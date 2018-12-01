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فن

إغماءات وتزاحم شديد بحفل الهضبة في التجمع الخامس ..صور

السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:55 ص
إغماءات وتزاحم شديد
إغماءات وتزاحم شديد بحفل الهضبة في التجمع الخامس
شهد حفل الميجا ستار عمرو دياب مساء أمس الجمعة بالتجمع الخامس ، العديد من الإغماءات بين الحضور بسبب التزاحم الشديد بالإضافة إلى تكدس أبواب الدخول بالجمهور منذ الثانية ظهرا وحتى ختام الحفل في الحادية عشر مساء.

وأحيا الميجا ستار عمرو دياب واحدة من أضخم الحفلات بالقاهرة مساء أمس ، والتي ضمت قرابة الـ ٥٠ ألفا من الشباب من مختلف الأعمار ممن حرصوا على مشاركة "الهضبة" في أولى سهراته اللايف عقب إطلاق البومه الأخير "كل حياتي".

من جانبه حرص الهضبة على إرضاء الآلاف من جمهوره بجرعة كبيرة من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بداية من "ياساحر" التي افتتح بها فقرته ومرورا بأغاني " قمرين"،" ده لو اتساب:،" يتعلموا"، "تملي معاك"، "وياه"،"أنت مغرور".

كما أمتع جمهوره بأغاني :"برج الحوت"، "معاك قلبي"، "هدد"، "العالم الله"، "حبيبي يانور العين"، "الله علي جماله"،: ليلي نهاري"، "باين حبيت"،" وياه"،:خلينا لوحدينا"، :نغمة الحرمان"،و" كنت في بالي" .. وغيرها ممن قدمها على مدى قرابة الساعتين.
إغماءات وتزاحم شديد بحفل الهضبة في التجمع الخامس ..صور
إغماءات وتزاحم شديد بحفل الهضبة في التجمع الخامس ..صور
إغماءات وتزاحم شديد بحفل الهضبة في التجمع الخامس ..صور
إغماءات وتزاحم شديد بحفل الهضبة في التجمع الخامس ..صور
إغماءات وتزاحم شديد بحفل الهضبة في التجمع الخامس ..صور
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