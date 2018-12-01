ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تموين الأقصر يناشد المواطنين بمراجعة تاريخ صلاحية السلع

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:30 ص
تموين الأقصر يناشد
تموين الأقصر يناشد المواطنين بمراجعة تاريخ صلاحية السلع
شمس يونس
أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن ضبط عدد من كراتين الشيبسي بإجمالي عدد 800 كيس شيبسي كبير الحجم منتهي الصلاحية بدائرة مركز القرنة غرب الأقصر، بمعرفة حملة الرقابة التجارية بالمديرية وذلك قبل طرحها في الأسواق.

جاء ذلك خلال الحملة التموينية التى شنتها المديرية في إطار الحملات المستمرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط كل ما هو مخالف.

وأهاب وكيل مديرية التموين بالمواطنين بضرورة التأكد من تاريخ الصلاحية لجميع السلع حفاظًا على صحة أبنائنا.

تم تحرير المحضر رقم 895 جنح أمن دولة مركز القرنة.
loading...

ترشيحاتنا

حرب شوارع في بروكسل خلال احتجاجات السترات الصفراء.. فيديو

إحصائيات مرعبة لمرضى الإيدز في الجزائر

الرئيس الصيني للأمير محمد بن سلمان: السعودية أساس استقرار الخليج

الاتحاد يهزم الزمالك بهدف في الوقت الأصلي.. وركلات الترجيح تحسم اللقاء .. فيديو

هجوم ثلاثي بالضرب على مواطن مصري بالكويت

النيابة تعاين مسرح واقعة قتل ضابط بالأموال العامة لسائق بالمقطم

جهود لإزالة تجمعات مياه الأمطار في مطروح..صور

نماذج توت عنخ أمون بالمتحف المصري تنقذك من عقوبة الإتجار في الآثار.. صور

فيديوجراف.. سباق بين صلاح ومحرز وسليمان على الأفضل أفريقيًا في 2018

ضبط قاتل فتاة المرج.. والمتهم: تربطني بها قرابة وتخلصت منها لسلوكها البطال.. فيديو

هاشتاج #اقاله_جروس يتصدر تويتر بعد خروج الزمالك من البطولة العربية

طارق السيد: الثقة الزائدة للاعبين سر خسارة الزمالك.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور

شاهدي صيحات موضة المطابخ في 2019.. صور

10 أفكار لاستخدام اللون البيج في غرفة المعيشة.. صور

شوط أول سلبي بين الزمالك والاتحاد.. والحكم العراقي يرفض احتساب ركلة جزاء للأبيض

تكلفة صادمة لمعطف ميلانيا ترامب خلال إضاءة شجرة عيد الميلاد.. صور

فيديو

بازوكا: الفرحة مضاعفة بعد إقصاء الزمالك من البطولة على ملعبه.. فيديو
عمرو دياب يشعل حماس جمهوره بأغنية أنت مغرور في حفل التجمع.. فيديو
دبلة دينا الشربيني..عمرو دياب يظهر بـ دبلتين في حفل التجمع الخامس..صور
طارق السيد: الثقة الزائدة للاعبين سر خسارة الزمالك.. فيديو
شيماء منصور: اختفاء 15 صوتا أثناء الانتخابات التكميلية للجبلاية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟