تموين الأقصر يناشد المواطنين بمراجعة تاريخ صلاحية السلع

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن ضبط عدد من كراتين الشيبسي بإجمالي عدد 800 كيس شيبسي كبير الحجم منتهي الصلاحية بدائرة مركز القرنة غرب الأقصر، بمعرفة حملة الرقابة التجارية بالمديرية وذلك قبل طرحها في الأسواق.



جاء ذلك خلال الحملة التموينية التى شنتها المديرية في إطار الحملات المستمرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط كل ما هو مخالف.



وأهاب وكيل مديرية التموين بالمواطنين بضرورة التأكد من تاريخ الصلاحية لجميع السلع حفاظًا على صحة أبنائنا.



تم تحرير المحضر رقم 895 جنح أمن دولة مركز القرنة.