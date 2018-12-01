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رياضة

أهلي 2003 يواجه الإسماعيلي ببطولة الجمهورية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:34 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عبدالحكيم أبوعلم
يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠٣» ضيفا على فريق الإسماعيلي اليوم في مباراة مهمة تجمع بينهما بالسويس، في إطار الجولة الرابعة عشرة من بطولة الجمهورية.

الأهلي يدخل المباراة أملا في مواصلة انتصاراته حيث نجح في الفوز خلال ٦ مباريات على التوالي، ليحتل المركز الثالث برصيد ٢٤ نقطة،

ويسعى الفريق الأحمر للفوز على الإسماعيلي من أجل توسيع الفارق معه.

وفاز الأهلي هذا الموسم على بيراميدز ٤ – ٣، وعلى الجونة ٢ – ١، وعلى بتروجت ٤ – ٢، وعلى حرس الحدود ٤ – صفر، وعلى النجوم ٦ – صفر، على دجلة ٢ – صفر، وأخيرًا على طلائع الجيش ٢ - ١، مقابل التعادل في٣ مباريات والهزيمة مرتين، مسجلًا ٣١ هدفًا، بينما استقبلت شباكه ٢١ هدفًا.

ويقود الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ لأول مرة محمد سمارة مديرًا فنيًا، بعد تصعيد عادل مصطفى للفريق الأول كمدرب مساعد، ويعاون سمارة كل من محمد أحمد ماهر مدربًا عامًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وهاجد هاني طبيبًا، وأحمد ممدوح محمد إخصائي العلاج الطبيعي.
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