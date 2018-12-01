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فن

محمود العسيلي يحيي حفل الـ welcome party لطلاب نيو جيزة أكاديمي .. صور

السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:00 م
صدى البلد
شيرى نبيل
وقع اختيار آلاف الطلاب من مختلف المراحل فى "نيو جيزة اكاديمي"، على النجم محمود العسيلي، لإحياء حفل الـ"welcome party" للطلبة الجدد.

وبمجرد صعود العسيلي، على خشبة المسرح تعالت صيحات وصرخات جميع الحاضرين، الذى من جانبه قدم عدد كبير من أغانيه الشهيرة بناء على رغباتهم، وأبرزها "فوقي"، و"خاينة"، و"يا ناس، و"طبلة"، و"بعدتي ومبعدتيش"، و"أنا مش مضمون"، و"حتة تانية"، و"حلم بعيد"، و"تقدر"، و"تررم".

في سياق آخر طرح "العسيلي"، مؤخرا فيديو كليب لأغنيته الجديدة "بيت جدتي" عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات"يوتيوب" وحقق أكثر من مليون مشاهدة وذلك بعد طرحه بأيام قليلة.
محمود العسيلي يحيي حفل الـ welcome party لطلاب نيو جيزة أكاديمي .. صور
محمود العسيلي يحيي حفل الـ welcome party لطلاب نيو جيزة أكاديمي .. صور
محمود العسيلي يحيي حفل الـ welcome party لطلاب نيو جيزة أكاديمي .. صور
محمود العسيلي يحيي حفل الـ welcome party لطلاب نيو جيزة أكاديمي .. صور
محمود العسيلي يحيي حفل الـ welcome party لطلاب نيو جيزة أكاديمي .. صور
محمود العسيلي يحيي حفل الـ welcome party لطلاب نيو جيزة أكاديمي .. صور
محمود العسيلي يحيي حفل الـ welcome party لطلاب نيو جيزة أكاديمي .. صور
محمود العسيلي يحيي حفل الـ welcome party لطلاب نيو جيزة أكاديمي .. صور
محمود العسيلي يحيي حفل الـ welcome party لطلاب نيو جيزة أكاديمي .. صور
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