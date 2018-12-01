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رياضة

تشكيل بايرن موينخ لمواجهة بريمن بالبوندسليجا

السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:59 م
ليفاندوسكي
ليفاندوسكي
إسراء أشرف
أعلن نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض مواجهة فيردر بريمن، بعد قليل، على ملعب "فيسير شتاديون"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الألماني "بوندسليجا".

وجاء تشكيل البافاري على النحو التالي:

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: كيميج - رافينيا - ألابا - - بواتينج - سوله

خط الوسط: ريبيري - جوريتسكا

خط الهجوم: جنابري - مولر - ليفاندوسكي
تشكيل بايرن تشكيل بايرن
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