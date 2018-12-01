أنغام تنشر صورة من حفلها الأخير في الكويت

نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة لها من حفلها الغنائي الأخير بدولة الكويت علي حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وأطلت أنغام بفستان مشجر طويل، يحمل نقوشا بسيطة، وهو ما نال إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات يشيدون بهذه الإطلالة.



جدير بالذكر أن النجمة أنغام أحيت اول أمس حفلًا غنائيًا في التجمع الخامس، وسط حضور الآلاف من محبيها وعشاقها، وقدمت مجموعة متنوعة من أغنياتها، وكانت في حالة مزاجية مرتفعة.

