أمريكا تؤكد براءة ولي العهد السعودي

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم السبت، أنه لا يوجد دليل على تورط الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.





وفي مقابلة حصرية مع شبكة CNN الإخبارية الأمريكية على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، أشار بومبيو مرة أخرى إلى عدم وجود أدلة مباشرة تربط بين بن سلمان وقتل خاشقجي.





وقال بومبيو: "لقد قرأت كل المعلومات الاستخبارية الموجودة في حوزة حكومة الولايات المتحدة"، مضيفا: "وعندما يتم ذلك، عندما تنتهي من هذا التحليل، لا يوجد دليل مباشر يربطه بقتل جمال خاشقجي. هذا بيان دقيق، إنه بيان مهم ، وهو تصريح نعلنه اليوم".





وبسؤاله حول إذا ما كانت الولايات المتحدة ستواصل نفس مستوى التعاون الاستراتيجي مع السعودية، قال الوزير الأمريكي إن بلاده تعمل مع الرياض في أفغانستان وكذلك ضد إيران.



