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توك شو

أحمد حلمى يدخل فى تحدى مع طفل على أكل الفلفل..فيديو

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:00 م
صدى البلد
حمزة شعيب
استضاف الفنان أحمد حلمي؛ الطفل سعود بخارى خلال برنامج « نجوم صغار» المذاع على« إم بي سي مصر»، والذى يتمتع بموهبة غنائية رائعة.

ودخل الطفل سعود فى تحدى مع حلمى، قائلا:" هغنى أغنية وقول لى من غناها وإن فشلت فى معرفته تأكل فلفلتين".

وخسر حلمى الرهان، وطالب الطفل سعود بأكل الفلفل، ليرد عليه الفنان أنا كمان هختبرك.

يذكر ان برنامج نجوم صغار يستضيف مجموعة من الاطفال اصحاب المواهب المتعددة.
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