انطلاق فعاليات الدورة السادسة لملتقى بكرة أحلى بمركز الهناجر للفنون

استضاف مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، انطلاق فعاليات الدورة السادسة لملتقى "بكرة أحلى" لذوي القدرات الخاصة، التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.



يأتي ذلك ضمن الفعاليات التي تقيمها وزارة الثقافة، لدعم ذوي القدرات الخاصة والعمل على تنمية قدراتهم ومواهبهم الفنية، ويشارك في الفعاليات السعودية، سلطنة عمان، المغرب، ليبيا، بالإضافة إلى مصر.



وافتتح الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، يرافقه حسين عبد المنعم مدير عام الفنون التشكيلية بالعلاقات الثقافية الخارجية، أولى فعاليات الملتقى وهو معرض للفنون التشكيلية يشتمل على 150 لوحة ما بين تصوير فوتوغرافي، ورسم ومشغولات يدوية واكسسورات ونحت خزفي لفنانين مصريين وفنانين من الدول العربية المشاركة في الملتقى.



وتضمن حفل افتتاح الملتقى الذي أقيم على مسرح مركز الهناجر للفنون، باقة من الفقرات الغنائية لفريق تنمية المواهب بالأوبرا، وفقرات غنائية وفنية لعدد من المواهب وهم حورية حجوبي من المغرب، ومن مصر رحمة ممدوح سيد، وعبد الرحمن محمد، وجودي محسن عبد الناصر، وعزف بيانو لمريم محسن عبد الناصر، وإلقاء شعر لحمود بن حمد بن عبد الله من عمان، وإلهام بنت علي الحارثي من السعودية، وعبد الرحمن أحمد من مصر، إلى جانب استعراض فني لفرقة الشمس بقيادة الفنانة وفاء الحكيم وهى فرقة تابعة للبيت الفني للمسرح، قدمه ندي أحمد محمد، وعمرو أحمد علاء.



وعقب ذلك وجه الدكتور فتحي عبد الوهاب، الشكر في كلمته لجميع الجهات التي ساهمت في تنظيم هذا الملتقى، وقال إن أصحاب القدرات الخاصة أعطونا الأمل فهم مثال للإصرار ومصدر للقوة والعزيمة في العمل وبكره هيكون أحلى.



واختتم الحفل بأوبريت رمضان كريم لمدرسة مصر للغات، بحضور الدكتورة سهير عبدالقادر رئيس ومؤسس جمعية أولادنا، والدكتور عبلة حنفي استاذ بكلية التربية الفنية، وسلطان الدوسري مشرف المجموعة السعودية، والدكتور مدحت عبد السميع عضو لجنه الغناء، وأشرف فؤاد عضو لجنه الاستعراض، والعديد من أعضاء جمعيات المجتمع المدني التي لها دور فعال في دعم ذوى القدرات الخاصة مثل مؤسسه أولادنا، وجمعية بسمة أمل، وجمعية أبناء المعادي وغيرها من المؤسسات.



يذكر أن ملتقي "بكرة أحلي " يتضمن 150 عملًا في مجال الفنون التشكيلية، 8 أعمال في مجال الغناء الجماعي، 24 مشاركًا في مجال الغناء الفردي، 13 مشاركًا في مجال العزف المنفرد، 6 أعمال في مجال المسرح، 4 أعمال في مجال الاستعراض، 4 أعمال في مجال الشعر والقصة القصيرة، وتستمر الفعاليات حتى 6 ديسمبر الجاري بكل من مركز الهناجر للفنون، قصر الأمير طاز، مركز طلعت حرب الثقافي، مركز الحرية للإبداع.