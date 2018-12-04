الفيومي لرجال الأعمال الأيرلنديين: الإصلاحات المصرية تخلق مناخا جاذبا للاستثمار

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تسير على مسار سريع لخلق مناخ استثماري جاذب يقوم على تحديث القوانين واللوائح الجاذبة للاستثمار، فضلًا عن الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التى نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.



وقال "الفيومي"، خلال اجتماعات غرفة التجارة العربية الأيرلندية بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وبات برين وزير التجارة الأيرلندي اليوم ، إن مجتمع الأعمال بدولة أيرلندا لديه فرصة كبيرة لزيادة استثماراته فى مصر بالتكنولوجيا الحديثة والماكينات والآلات التي تساهم فى حزمة المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر حاليًا.



أشار "أمين الصندوق"، إلى أن مصر تنفذ حاليًا مجموعة من المشروعات الضخمة وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية الحرة بمحور قناة السويس واستصلاح ١.٥ مليون فدان وإنشاء عاصمة إدارية جديدة وزيادة إنتاج الكهرباء بنسبة ٥٠٪ وشق طرق وإنشاء سكك حديدية ممتازة وموانىء ومشروعات لوجيستية، كما تم إنشاء عشرات المناطق الصناعية الجديدة وهي المشروعات التي يمكن الجانب الأيرلندي المساهمة فيها سواء بالدعم الفني واللوجيستي أو الاستثمار المباشر.



أوضح "الفيومي"، أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة تضمنت ترشيد الدعم وخفض العجز في الموازنة وتطبيق منظومة القيمة المضافة وتوفير حزمة حوافز للمستثمرين من خلال إقامة المشروعات الضخمة، مشيرًا إلى أن تلك الإصلاحات تصب فى صالح مناخ الاستثمار ودعم رجال الأعمال سواء المصريين أو الأجانب، داعيًا رجال الأعمال الأيرلنديين للإستفادة من مميزات السوق المصرية وماتملك من إمكانيات وفرص من خلال عدة اتفاقيات تجارية تجعل منها سوقًا مركزيًا لمختلف الأسواق العالمية.

