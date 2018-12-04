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محافظات

نائب محافظ البحيرة تتفقد عيادات التأمين الصحي بأبو الريش ..صور

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:24 م
نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة تتفقد عيادات التأمين الصحي بأبو الريش
جمالات الدمنهورى
قامت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بجولة تفقدية داخل مبنى عيادات التأمين الصحي بأبو الريش بدمنهور للوقوف على مشاكل المواطنين واحتياجاتهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتخفيف عن كاهل المواطنين والارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة لهم والتيسير عليهم تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة.

شملت زيارة "بلبع " للتامين الصحى تفقد عيادات الأسنان والأورام والأطفال والتخاطب داخل المبنى وعقدت إجتماعًا مع مديرة التأمين الصحي ومدير العيادات بأبو الريش لوضع تصور وحلول للمشاكل التي تواجه المرضي المترددين على عيادات التأمين الصحي ووجهت بالمتابعة المستمرة وتشكيل لجنة من المحافظة والشئون القانونية والتفتيش المالي والرقابة والمتابعة لسرعة حل المشاكل أولًا بأول.

التقت نائب المحافظ بأحد المواطنين الذي كان يعاني من مشكلة في تسلم سماعة إذن خاصة به ووجهت بتسليمه السماعه فورًا مشددة على انهاء المشكلة التي تواجه المواطنين الخاصة بجاهزية المصعد الآلي (أسانسير) مع توافر عدد كافي من عمال الأمن لتشغيله بالإضافة إلى زيادة أفراد الأمن بنطاق عيادة التأمين الصحي.
نائب محافظ البحيرة تتفقد عيادات التأمين الصحي بأبو الريش ..صور
نائب محافظ البحيرة تتفقد عيادات التأمين الصحي بأبو الريش ..صور
نائب محافظ البحيرة تتفقد عيادات التأمين الصحي بأبو الريش ..صور
نائب محافظ البحيرة تتفقد عيادات التأمين الصحي بأبو الريش ..صور
نائب محافظ البحيرة تتفقد عيادات التأمين الصحي بأبو الريش ..صور
نائب محافظ البحيرة تتفقد عيادات التأمين الصحي بأبو الريش ..صور
نائب محافظ البحيرة تتفقد عيادات التأمين الصحي بأبو الريش ..صور
نائب محافظ البحيرة تتفقد عيادات التأمين الصحي بأبو الريش ..صور
نائب محافظ البحيرة تتفقد عيادات التأمين الصحي بأبو الريش ..صور
نائب محافظ البحيرة تتفقد عيادات التأمين الصحي بأبو الريش ..صور
نائب محافظ البحيرة تتفقد عيادات التأمين الصحي بأبو الريش ..صور
نائب محافظ البحيرة تتفقد عيادات التأمين الصحي بأبو الريش ..صور
نائب محافظ البحيرة تتفقد عيادات التأمين الصحي بأبو الريش ..صور
نائب محافظ البحيرة تتفقد عيادات التأمين الصحي بأبو الريش ..صور
نائب محافظ البحيرة تتفقد عيادات التأمين الصحي بأبو الريش ..صور
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