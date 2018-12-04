الزراعة: أرقام التعديات على الأراضي الزراعية بعد 25 يناير مفزعة

أكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الزراعة الدكتور حامد عبد الدايم أن الأراضي الزراعية مخصصة للزراعة وإذا وجد نشاط آخر يخالف هذا فيعتبر تعديا، موضحا أنه هناك مساحات كثيرة تم التعدي عليها وبخاصة من أول 25 يناير حيث وصلت التعديات إلى 85 ألف فدان بحوالى مليون وتسعمائة ألف حالة تعد معتبره رقما مفزعا للغاية لأنها من أجود الأراضى الزراعية الموجودة بمصر.



وأضاف خلال حواره لبرنامج "ماوراء الحدث " على فضائية "سي بي سي اكسترا " أن هناك إزالات ولكن يوجد بعض المشاكل التي تعوق هذه الإزالات حيث إن هناك تعديات جسيمة مثل وجود مبان مأهوله بالسكان ودخلت إليها المرافق ، ولكن بعد صدور التعليمات بإزالة التعديات عملت الحملات فى جميع المحافظات وتم استرداد مساحات ليست كبيرة ولكن المساحات التى تم استردادها فى حدود 2094 فدان حتى الآن.



وتابع عبد الدايم أنه تم البدء بالحالات الأسهل ومن ثم الأصعب فالأصعب وهناك إصرار ليتم الإزالة على جميع الأراضى الزراعية التى تم التعدى عليها واستردادها جميعا، قائلا" إنه ليس معنى أنك تملك الأرض أعمل فيها اللى عاوزه لأنها أرض زراعية ولايجوز استخدامها لغير النشاط الزراعي وبهذا يعتبر تعديا".