ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

لبنان: إسرائيل لم تقدم دليلا على وجود أنفاق لحزب الله

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:46 م
نبيه بري
نبيه بري
رويترز
قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن إسرائيل لم تقدم دليلا، خلال اجتماع مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، على وجود أنفاق للهجوم عليها على الحدود المشتركة بين البلدين.

وبدأ الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء عملية على جانبه من الحدود "لكشف وإحباط" أنفاق قال إنها تبدأ من لبنان.

واتهمت إسرائيل جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران بحفر أنفاق عبر الحدود وقالت إن هذه الأنفاق لم يبدأ تشغيلها بعد لكنها تمثل "تهديدا وشيكا".

ولم يصدر تعليق من حزب الله. وتجنبت إسرائيل والجماعة الدخول في صراع كبير عبر الحدود منذ آخر حرب بينهما في عام 2006 رغم أن إسرائيل شنت هجمات في سوريا مستهدفة الجماعة المسلحة.

وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامي لبري "لم يتقدم الجانب الإسرائيلي بأي معلومات" خلال اجتماع اليوم الأربعاء مع الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وذكر بيان لليونيفيل أن الأطراف اتفقت خلال الاجتماع، الذي كان مقررا قبل بدء إسرائيل عمليتها الجارية، على أن ترسل يونيفيل فريقا فنيا إلى إسرائيل غدا الخميس "للتأكد من الحقائق".

وقال بري وهو حليف سياسي لحزب الله "الرواية مشكوك فيها بالطبع، وقد طالب لبنان بالإحداثيات حول الموضوع المتعلق بالمزاعم الاسرائيلية. ولم نتلق أي شيء عن هذه الإحداثيات وهل فعلا هي موجودة هذه الانفاق أم لا". ‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬ونقل علي بزي العضو في كتلة بري البرلمانية عن رئيس البرلمان قوله بعد الاجتماع "هذه المسألة لا تستند إلى أي وقائع صحيحة على الإطلاق".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إنه تحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء وأبلغه بأنه "ينظر بجدية شديدة للانتهاك الصارخ للسيادة الإسرائيلية".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن وزارة الخارجية تحضر شكوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن "الخروق الإسرائيلية المتكررة".

ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات مصورة للأنفاق.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة الصور أو اللقطات التي تظهر إحداها رجلا، وُصف بأنه من جماعة حزب الله، وهو يمشي داخل أحد الأنفاق ثم يخرج منه ويتجه صوب كاميرا زرعها الجيش الإسرائيلي ثم يعود مسرعا دون أن يصيبه أذى، بينما وقع انفجار صغير.

وأظهرت صور أخرى نُشرت اليوم أيضا ما يفترض أنه مسار أحد الأنفاق جرى حفره من داخل مصنع للأسمنت في قرية كلا اللبنانية وامتد ليعبر الحدود إلى داخل إسرائيل.

وأمكن رؤية حفارات ميكانيكية وغيرها من المعدات الثقيلة من على جانب جنوب لبنان من الحدود أمس الثلاثاء كانت تعمل على الجانب الإسرائيلي.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم إن واشنطن "تدعم بقوة جهود إسرائيل للدفاع عن سيادتها" وتدعو حزب الله إلى "التوقف عن حفر أنفاق إلى داخل إسرائيل والامتناع عن التصعيد والعنف".

ومع استمرار العملية الإسرائيلية اليوم الأربعاء ظل الهدوء مهيمنا على الحدود مع لبنان.

وقال نتنياهو مساء أمس إن العملية ستمتد بقدر ما يتطلب الأمر. وقال الجيش اللبناني إنه "على جهوزية تامة لمواجهة أي طارئ".
loading...

ترشيحاتنا

لاعب وادي دجلة: 48 ساعة فقط تفصلني عن الانضمام للأهلي

نجم الزمالك السابق يكشف حقيقة تولى جوزيه تدريب الاهلي من جديد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية تصل لحد الثلوج غدًا

صراع قوي بين الأهلى وبيراميدز على ضم تراورى فى الميركاتو الشتوى

حضري حمص الشام اللذيذ للتدفئة في الشتاء

انهيار أجزاء من عقارين غربي الإسكندرية بسبب الطقس

الاهلي بدون راحة بعد الفوز على الجونة استعدادا لـ الطلائع

رسميا .. الزمالك يواجه القطن التشادي في دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية

المتحدث العسكري: قدمنا طائرة مصرية بدون طيار خلال معرض إيديكس 2018

وصفة سحرية للتخلص من اصفرار الأسنان

مفاجأة.. المريخ السوداني يخرج من الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

التموين تزف بشرى سارة لـ المحذوفين من البطاقات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة بوكا جونيورز تصل إلى مدريد استعدادا لنهائي ليبرتادوريس

الطقس السيئ يضرب المحافظات..تعطيل الدراسة وغلق الموانئ وانقطاع الكهرباء..صور

في ظهور نادر.. 5 رؤساء أمريكيين يشاركون في جنازة بوش الأب.. صور

تميمة اليوم الأخير في حياة «سهام صالح».. كادت أن تحترف الغناء والنصيب قادها لـ الشاشة

الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس جامعة خاصة بطريق بلبيس - العاشر من رمضان

فيديو

لفتة انسانية مؤثرة.. شاب يخلع ملابسه ليحمي بها عجوزا من برد الإسكندرية
الأرصاد: أمطار غزيرة على الوجه البحري والقاهرة وسيناء.. والعظمى غداً 20 درجة
شيخ صيادي دمياط عن اختفاء 14 صيادا: محدش عارف سبب الحادث..فيديو
ياسمين الخطيب:تناول ظاهرة التحرش بالافلام يتطلب مشهدا يجسد القضية.. فيديو
معركة كلامية بين ياسمين الخطيب وتامر أمين: يا أهلا بالمعارك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟