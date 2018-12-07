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صدق أو لا تصدق.. غسل الأسنان يقي من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:17 م
صدى البلد
رشا عوني
كشفت دراسة حديثة أن تنظيف الأسنان وغسلها باستمرار له دور كبير في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم الذي أصبح مرض العصر ومصاب به الشباب قبل الكبار.

وقال الباحثون القائمون على الدراسة إن هناك علاقة حقيقة بين غسل الأسنان وضغط الدم، وأن من يعانون من حساسية الأسنان هم أقل مضغًا للطعام مما يقلل تدفق الدم، ومن هنا توصلت الدراسة إلى أن تفريش الأسنان وغسلها يقلل من ارتفاع ضغط الدم.

وجاءت أحد التفسيرات المحتملة للارتباط بين غسل الأسنان وضغط الدم، هو أن الناس الذين يفقدون أسنانهم قد يغيرون وجباتهم الغذائية إلى أطعمة أكثر ليونة وأكثر معالجة لذلك فإنهم يمضغون أقل مما يقلل تدفق الدم.

وأشارت الدراسة إلى أن النساء اللاتي قطعن الطمث وفقدن أسنانهن هم الأكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم.

ونصح الباحثون القائمون على الدراسة بضرورة تنظيف الأسنان باستمرار لمنع تسوسها وفقدانها بسرعة مما يؤثر على عملية المضغ وتدفق الدم، وكذلك اتخاذ التدابير الوقائية مثل قياس ضغط الدم باستمرار، وتعديل النظام الغذائي، وفقدان الوزن والنشاط البدني.

وربطت الدراسة بين سوء نظافة الأسنان ومجموعة من الأمراض أهمها أمراض القلب والسرطان، حيث أن البكتريا الموجودة في اللثة يمكن أن تدخل إلى مجرى الدم وتنتقل لأجزاء أخرى في الجسم وتسبب التهابات وأمراض، وأكد خبراء بريطانيون إن الاعتناء بصحة الأسنان يمكن أن يساعد في منع الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.
صدق أو لا تصدق.. غسل الأسنان يقي من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب
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