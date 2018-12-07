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محافظات

الطقس السيئ يعطل الموانئ.. شدة الرياح وارتفاع الأمواج توقف حركة السفن

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:32 م
الطقس السيئ يسيطر
الطقس السيئ يسيطر على الموانئ
قسم المحافظات
ضربت موجة الطقس السيئ، سواحل البحرين الاحمر والمتوسط اليوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، صاحبها هطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من المدن الساحلية ونشاط ملحوظ في حركة الرياح وانخفاض درجات الحرارة.

غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة لليوم الرابع
 
ففي الإسكندرية قررت سلطات الميناء اليوم، غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة نظرًا لارتفاع أمواج البحر وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة السفن بشكل آمن.

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن قرار غلق البوغاز جاء حفاظًا علي سلامة الأرصفة والسفن والأرواح.

وقامت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وجميع الأجهزة المعنية، بالدفع بحوالي 95 سيارة "النافوري" والبدالات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة، مع التركيز على أماكن تجمع مياه الأمطار.


سوء الأحوال الجومائية تغلق ميناء شرم الشيخ البحرى

كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر صباح اليوم إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة التاسعة صباحا نظرا لسوء الأحوال الجومائية و شدة الرياح التى تتراوح ما بين 17-21 عقدة جنوبية غربية و ارتفاع الأموج ما بين 2-3 أمتار و الضغط 1014 درجة وحالة البحر مضطربة جدا .

وأصدر اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة بايقاف كافة الأنشطة البحرية و ذلك على الوحدات البحرية الصغيرة و الكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية و سلامة الأرواح و الممتلكات الخاصة و العامة .

غلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد لمدة أسبوع

كما شهدت محافظة دمياط أمطارا غزيرة على جميع المدن والقري حيث امتلأت الشوارع والطرق بالمياه وتسببت في إعاقة الحركة المرورية وخلت المواقف من السيارات لنقل الركاب وانقطاع التيار الكهربائي في معظم القري ومنطقة الميناء وقرية البساتين وكثير من الأحياء بمدن المحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن جانبها أعلنت جمعية الصيادين بعزبة البرج استمرار غلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد لمدة أسبوع وعودة جميع سفن الصيد إلى البوغاز لعدم تعرضهم لحالات الغرق وتوقف حركه للصيد نهائي بسبب مرور البلاد بنوة قاسم التى تتسم بالعواصف الشديدة وارتفاع الموج لأكثر من 3 أمتار.
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