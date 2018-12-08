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خالد صديق: انتهينا من تطوير أكثر من 80% من العشوائيات

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:58 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن الحكومة المصرية مستعدة لتطوير العشوائيات غير الآمنة؛ مرددا: "انتهينا من تطوير أكثر من 80% من العشوائيات غير الآمنة، وسيتم الانتهاء من الباقي في منتصف 2019".

وأوضح "صديق"، خلال حواره ببرنامج "مش بالكلام"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الجمعة: أن 3 آلاف أسرة حصلوا على التعويض المادي في مثلث ماسبيرو، لافتًا إلى أن صندوق تطوير العشوائيات تمكن من تغيير سلوكيات البعض.

وعن المباني غير المخططة قال صديق إن حل مشكلة المباني غير المخططة يحتاج إلى توفير مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 350 مليار جنيه.

وأكد أنه من المتوقع أن تتغير صورة مصر في عام 2020 إلى الأفضل بعد الانتهاء من تطوير العشوائيات في كل المناطق الحضرية.
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