ياسمين صبرى تتألق بالأحمر بعد إعادة فتح حساباتها بمواقع التواصل

نشرت النجمة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت ياسمين متألقة بقميص أحمر، نال إعجاب متابعيها.



وكانت الفنانة ياسمين صبرى أغلقت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى فجأة، واختفت عن أنظار الجمهور دون أن توضح سببًا لإغلاق مواقع التواصل.



يذكر أن أخر أعمال ياسمين صبري كان فيلم "ليلة هنا وسرور" مع النجم محمد إمام، وحققت من خلال دورها ردود فعل إيجابية.