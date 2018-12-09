منى هلا: صفة واحدة تجمعني بفتاة الليل

قالت منى هلا، إن شخصية "توتو" فتاة الليل التي جسدتها فى فيلم "ليل خارجى" تشبهها فى صفة واحدة وهى رفضها لسطوة الذكور عليها وهو ما كانت تعانى منه الشخصية وكانت تتعامل معه فى نفس الوقت بذكاء.





وأضافت منى هلا لـ "صدى البلد": "فيما عدا هذه الصفة فإن الشخصية لا تشبهنى فى شيء خاصة أنها كانت تعانى من الفقر وهو ما دفعها إلى هذا الطريق غير الشرعى من أجل كسب المال".



