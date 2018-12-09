ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

منى هلا: صفة واحدة تجمعني بفتاة الليل

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:06 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قالت منى هلا، إن شخصية "توتو" فتاة الليل التي جسدتها فى فيلم "ليل خارجى" تشبهها فى صفة واحدة وهى رفضها لسطوة الذكور عليها وهو ما كانت تعانى منه الشخصية وكانت تتعامل معه فى نفس الوقت بذكاء. 

وأضافت منى هلا لـ "صدى البلد": "فيما عدا هذه الصفة فإن الشخصية لا تشبهنى فى شيء خاصة أنها كانت تعانى من الفقر وهو ما دفعها إلى هذا الطريق غير الشرعى من أجل كسب المال". 

وشاركت منى هلا فى بطولة الفيلم مع كريم قاسم وشريف دسوقى وأحمد مالك وبسمة، تأليف شريف الألفى وإخراج أحمد عبد الله ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على شروط ترخيص التوك توك في قانون المرور الجديد

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يخطف الصدارة بفضل هاتريك محمد صلاح

غيابات بالجملة فى طلائع الجيش قبل مواجهة الأهلي بالدوري الممتاز

النائب العام يحيل مسئولين بالإدارة العامة للممولين والضرائب و5 آخرين للجنايات في قضية رشوة

برشلونة يستعد لضم هاري كين بمبلغ خيالي

المرور تنصح باستخدام طرق بديلة لكثافات كوبري أكتوبر.. فيديو

السيسي: يجب استغلال طاقات الشباب وتمكين المرأة الأفريقية اقتصادياً

تنظيف شوارع باريس بعد احتجاجات أصحاب السترات الصفراء.. فيديو

قطر تعلن عن ممثلها في قمة مجلس التعاون الخليجي

رسالة مؤثرة من نجم الأهلي الجديد إلى إيهاب جلال

كارثة داخل غرفة عمليات.. مشاجرة بين طبيبين بمستشفى الباجور خلال عملية ولادة

شيرين عبد الوهاب تتسوق مع حسام حبيب في الكويت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الرئيس السيسي خلال مشاركته في افتتاح منتدى أفريقيا 2018

عارضة أزياء سابقة ومتخصصة في التجارة الدولية.. 5 معلومات عن فانيسا ليون ملكة جمال العالم2018

مفاجأة للسيدات.. 6 استخدامات لـ فردة الشراب المتبقية

شاهد... صور من مشاركة الرئيس السيسي في يوم ريادة الأعمال

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

فيديو

الرئيس السيسي يعلن عن دخل قناة السويس عامي 2017 و2018
بث مباشر.. العاهل السعودي يفتتح أعمال القمة الخليجية الـ 39
حارس الأهلي عن أزمات الحضري: من خان يخون ولو بعد حين.. فيديو
رئيس البنك الإفريقي للتنمية: محمد صلاح نال موقعا مهما وتصدر العالم
السيسي: توجد فجوة فى المعايير الخاصة بالتمويل بين أوروبا وأفريقيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟