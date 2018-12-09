الديهي عن فيلم الهرم الإباحي: واقعة تحدث في جميع دول العالم

عبر الإعلامي نشأت الديهي، عن استنكاره لاهتمام وسائل التواصل الاجتماعي وتويتر بالفستان المثير الذي ارتدته الفنانة رانيا يوسف في حفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائي، بالإضافة إلى ما أطلق عليه "فيلم إباحي" والذي يعتقد بأنه تم تصويره أعلى الهرم.



وانتقد "الديهي" عبر برنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية "ten" ترك مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المشاريع التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية.



وأضاف "الديهي" أن مثل هذه الموضوعات التافهة لن تبني أوطانا، وتضيع وقت أجهزة الدولة فقط، متسائلا "هل قضية رانيا يوسف كانت أهم للمواطن المصري من معرض إيديكس للصناعات الدفاعية، والمتحف الكبير الذي يضم 45 ألف قطعة أثرية، إحنا أولوياتنا فين، إحنا اللي بنخلق أولويات سطحية، فواقعة الفيلم الإباحي بتحدث في جميع دول العالم!".