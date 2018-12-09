20 متقدمًا لشغل وظيفة مدير إدارتين بتعليم كفر الشيخ .. صور

أجرت لجنة الاختيار بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، اليوم، المقابلات الشخصية، لـ 20 متقدمًا لشغل وظيفة مدير إدارتي المتابعة والمشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم كفر الشيخ.



جاء ذلك بعضوية الدكتور طارق عمارة رئيس مجلس الأمناء ، وعميد معهد الخدمة الاجتماعية، وأحمد الشربيني، نقيب المعلمين، وهناء شهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومحمد فرحات مدير إدارة التفتيش بالمحافظة.



كما حضر سلامة الويشي، مدير التعليم العام، ووفاء عبدالله المدير العام للشئون التنفيذية ، ومحمد السبكي، المدير العام للتعليم الفني، وفتحي الملا، مدير عام بالتنظيم والإدارة، وأمانة سر محمد عبد الوهاب مدير إدارة تنسيق الوظائف الإشرافية.



