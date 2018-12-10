خبير معلومات يوضح حقيقة رسالة تعذر الاتصال بالخادم على فيسبوك.. فيديو

كشف خبير أمن المعلومات محمد الجندي، حقيقة الرسالة المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الفترة الأخيرة، والتى تفيد تعذر الاتصال بالخادم.. برجاء النكز والكومنت موضحا أنه أصيب بحالة من الذهول فور انتشار هذه الرسالة؛ نظرا لأنها تعد نوعا من العبث المنتشر عبر السوشيال ميديا، وهي تدل على انسياق الناس وراء الشائعات دون التحقق من صحتها أو حقيقتها وهذا أخطر ما في الأمر.





وأوضح - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" أنه ليست هناك علاقة بالحظر أو تنشيط الحسابات على فيس بوك بكثرة التعليقات والإعجاب على المنشورات، لافتًا إلى أن كثرة التعليقات الغير حقيقية قد تؤدي إلى غلق الحساب.





وأشار إلى أنه لا يوجد تفسير من إدارة فيس بوك لهذه الرسالة، وانتشارها هو اختراع من بعض الناس، وهي تأتي في إطار ما نراه من انتشار للشائعات فى مجتمعنا، مؤكدًا أنه لا يوجد هناك مشكلة في موقع فيس بوك ولا صحة لما تردد حول غلق بعض الحسابات بسبب بطئها.



