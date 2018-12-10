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رياضة

مواجهة متكافئة بين المصرى والداخلية بالدورى الممتاز اليوم

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:38 ص
صدى البلد
عمرو الحلوانى
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى البورسعيدى فريق الداخلية اليوم بملعب الإسماعيلية فى إطار لقاءات الجولة السابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.

ويسعى المصرى بقيادة مدربه مصطفى يونس إلى تحقيق الفوز من أجل الهروب من النفق المظلم الذى يعيشه الفريق بعد الهزمية أمام الزمالك فى المباراة الماضية واحتلاله مركز متأخر بجدول ترتيب المسابقة .

وفى المقابل يبحث فريق الداخلية بقيادة علاء عبدالعال عن الفوز من أجل الاستمرار فى تحقيق النتائج الجيدة فى الموسم الكروى الجارى .

ويمتلك الداخلية 16 نقطة محتلا بها المركز الحادى عشر ، بينما يقع المصرى فى المركز الـ12 برصيد 16 نقطة .
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