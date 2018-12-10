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رياضة

بيراميدز يضرب حرس الحدود بثلاثية ويواصل مطاردة الزمالك بالدوري.. فيديو

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:29 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميد
محمد رشاد
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزا عريضا أمام ضيفه حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الدفاع الجوي ، في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري الممتاز .

افتتح التسجيل محمد مجدى أفشة فى الدقيقة 27 من زمن المباراة، عقب تنفيذ متقن للكرة الثابتة التي احتسبها الحكم التونسي هيثم قيراط من على حدود منطقة جزاء حرس الحدود ليفشل الحارس أحمد السعدني فى التصدي للكرة ليعلن عن الهدف الأول لأصحاب الأرض. 
 
وأهدر مصطفى جمال لاعب حرس الحدود ضربة جزاء لفريقه أمام أحمد الشناوي حارس فريق بيراميدز فى الدقيقة 39 من زمن اللقاء لينتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وفى الدقيقة 59 أضاف نبيل دونجا الهدف الثاني لفريقه ، قبل أن يسجل محمد فاروق الهدف الثالث لأصحاب الأرض فى الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

وسجل هدف حفظ ماء الوجه لفريق حرس الحدود اللاعب أحمد الشيخ فى الدقيقة 87 من زمن اللقاء بعد مراوغة مدافعي بيراميدز وتسديد كرة قوية سكنت الزاوية العكسية للحارس أحمد الشناوي .

الفوز رفع رصيد فريق بيراميدز إلى النقطة 29 في وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز خلف الزمالك المتصدر برصيد 35 نقطة ، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 في المركز العاشر من جدول ترتيب المسابقة .


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