ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

كيف تابع الفرنسيون خطاب ماكرون .. فيديو وصور

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:14 م
فرنسيون يتابعون خطاب
فرنسيون يتابعون خطاب ماكرون
رحيم يسري
تابع الفرنسيون ، الاثنين، خطابا كان مرتقبا للرئيس إيمانويل ماكرون ، أعلن خلاله عددا من القرارات لاحتواء غضب السترات الصفراء.

ورصدت صحيفة "لوموند" الفرنسية، مشاهد من متابعة الفرنسيين لخطاب الرئيس من السترات الصفراء وغيرهم من المواطنين، موضحة أن المشاهد اختلفت بين مؤيد ومعارض.

وبينت الصور كيفية متابعة الفرنسيين لخطاب رئيسهم الذي اعتبره البعض "مصيري"، حيث حرص البعض على متابعته من المقاهى في حين رفض البعض المتابعة فيما أعد آخرون الوجبات بعد الخطاب.

وأظهر مقطع فيديو تجمع عدد من أصحاب السترات الصفراء في خيمة لمشاهدة خطاب الرئيس، فيما تباينت ردود الأفعال على قرارات ماكرون.
كيف تابع الفرنسيون خطاب ماكرون .. فيديو وصور
كيف تابع الفرنسيون خطاب ماكرون .. فيديو وصور
كيف تابع الفرنسيون خطاب ماكرون .. فيديو وصور
كيف تابع الفرنسيون خطاب ماكرون .. فيديو وصور
كيف تابع الفرنسيون خطاب ماكرون .. فيديو وصور
كيف تابع الفرنسيون خطاب ماكرون .. فيديو وصور
كيف تابع الفرنسيون خطاب ماكرون .. فيديو وصور
كيف تابع الفرنسيون خطاب ماكرون .. فيديو وصور
كيف تابع الفرنسيون خطاب ماكرون .. فيديو وصور
loading...

ترشيحاتنا

عبد النعيم: استجابة ماكرون قمة الديمقراطية.. و4 مليارات يورو خسائر التظاهرات

محمد صبحي ينعى رفيق دربه محمود القلعاوى بكلمات مؤثرة

نجوم الفن في عزاء أحمد السيد بعمر مكرم‎ .. صور

فيروس سي والرباط الصليبي.. إصابات نحست مروان محسن مهاجم مصر الأول

بعد رحيل محمود القلعاوي .. أبرز إفيه حذفه التليفزيون من مسرحية الجوكر

ميدو: قبول ستيف بروس تدريب الأهلي مجازفة كبيرة

مدير مكتب الأهرام بباريس: ما فعله ماكرون الليلة قمة القوة .. فيديو

نصر فريد واصل: لا يمكن الحكم على الأرباح البنكية بالربا

درة تبهر الحضور بفستان أنيق خلال تكريمها في لبنان.. صور

الشيطان وصراع النفوذ والمال وراء مقتل أمين شرطة وإصابة والده وانتحار عمه

خبير إلكتروني يحذر من رسالة مرحبا أنا مارك على ماسنجر.. فيديو

رافاييل بينيتيز يقلق دفاع نابولي من خطورة محمد صلاح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه

استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

بدء ديفيليه هاني البحيري .. وغادة والي لـ صدى البلد: جاية اتفرج.. صور

نجوم الفن في عزاء أحمد السيد بعمر مكرم‎ .. صور

فيديو

مصطفى فهمى يحتفل مع زوجته بعيد زواجهما الأول .. فيديو
اكتشف أسباب الإصابة بمرض التصلب المتعدد MS
تامر أمين: أفراح الشوارع حفلات لـ العري والإثارة
بث مباشر لخطاب الرئيس الفرنسي ماكرون للشعب
ممثلة تركية تكشف تفاصيل مشاركتها فى فيلم لص بغداد مع نجل الزعيم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟