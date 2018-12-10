كيف تابع الفرنسيون خطاب ماكرون .. فيديو وصور

تابع الفرنسيون ، الاثنين، خطابا كان مرتقبا للرئيس إيمانويل ماكرون ، أعلن خلاله عددا من القرارات لاحتواء غضب السترات الصفراء.



ورصدت صحيفة "لوموند" الفرنسية، مشاهد من متابعة الفرنسيين لخطاب الرئيس من السترات الصفراء وغيرهم من المواطنين، موضحة أن المشاهد اختلفت بين مؤيد ومعارض.



وبينت الصور كيفية متابعة الفرنسيين لخطاب رئيسهم الذي اعتبره البعض "مصيري"، حيث حرص البعض على متابعته من المقاهى في حين رفض البعض المتابعة فيما أعد آخرون الوجبات بعد الخطاب.



وأظهر مقطع فيديو تجمع عدد من أصحاب السترات الصفراء في خيمة لمشاهدة خطاب الرئيس، فيما تباينت ردود الأفعال على قرارات ماكرون.