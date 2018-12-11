رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقي المستشار الثقافي البحريني

استقبل الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018م وفد السفارة البحرينية، وكان على رأس هذا الوفد، ‏المستشار الثقافي خلود راشد مطر .



تأتي هذه الزيارة في إطار ترسيخ أواصر الترابط والتعاون بين جامعة كفرالشيخ والمملكة البحرينية ، بهدف التعرف على الإمكانات التعليمية والاستعدادات البحثية بالجامعة ، وسبل التعاون بين جامعة كفر الشيخ والجامعات البحرينيه ، و تبادل الخبرات وتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الدولتين.



وقد ناقش رئيس الجامعة مع المستشار الثقافي فرص زيادة قبول الطلاب البحرينين للدراسة الأكاديمية بجامعة كفر الشيخ والاستفادة من حداثة ‏إمكانياتها ومقوماتها المادية من معامل وأجهزة متطورة وتقنيات تكنولوجية تضاهي العالمية.



وأشارت المستشار الثقافي بمدى فخرها وسعادتها بمقومات الجامعة سواء البحثية او التعليمية وأنها تضاهي الجامعات العالمية‏.



كما أشار القمري، إلى عمق الروابط والصلات بين الشعبين المصري والبحريني، وأن ‏الجامعة تعمل على تحقيق المزيد من التعاون الأكاديمي وتحقيق الاستفادة وتبادل ‏الخبرات المختلفة بين جامعة كفرالشيخ والبحرين في مختلف التخصصات‎.



وقد قام الوفد بزيارة كلية الصيدلة والثروه السمكية وكلية الأسنان والتقى بالطلاب فى المحاضرات والمعامل المختلفة.