رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقي المستشار الثقافي البحريني

استقبل الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018م وفد السفارة البحرينية، وكان على رأس هذا الوفد، المستشار الثقافي خلود راشد مطر .
تأتي هذه الزيارة في إطار ترسيخ أواصر الترابط والتعاون بين جامعة كفرالشيخ والمملكة البحرينية ، بهدف التعرف على الإمكانات التعليمية والاستعدادات البحثية بالجامعة ، وسبل التعاون بين جامعة كفر الشيخ والجامعات البحرينيه ، و تبادل الخبرات وتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الدولتين.
وقد ناقش رئيس الجامعة مع المستشار الثقافي فرص زيادة قبول الطلاب البحرينين للدراسة الأكاديمية بجامعة كفر الشيخ والاستفادة من حداثة إمكانياتها ومقوماتها المادية من معامل وأجهزة متطورة وتقنيات تكنولوجية تضاهي العالمية.
وأشارت المستشار الثقافي بمدى فخرها وسعادتها بمقومات الجامعة سواء البحثية او التعليمية وأنها تضاهي الجامعات العالمية.
كما أشار القمري، إلى عمق الروابط والصلات بين الشعبين المصري والبحريني، وأن الجامعة تعمل على تحقيق المزيد من التعاون الأكاديمي وتحقيق الاستفادة وتبادل الخبرات المختلفة بين جامعة كفرالشيخ والبحرين في مختلف التخصصات.
وقد قام الوفد بزيارة كلية الصيدلة والثروه السمكية وكلية الأسنان والتقى بالطلاب فى المحاضرات والمعامل المختلفة.
تأتي هذه الزيارة في إطار ترسيخ أواصر الترابط والتعاون بين جامعة كفرالشيخ والمملكة البحرينية ، بهدف التعرف على الإمكانات التعليمية والاستعدادات البحثية بالجامعة ، وسبل التعاون بين جامعة كفر الشيخ والجامعات البحرينيه ، و تبادل الخبرات وتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الدولتين.
وقد ناقش رئيس الجامعة مع المستشار الثقافي فرص زيادة قبول الطلاب البحرينين للدراسة الأكاديمية بجامعة كفر الشيخ والاستفادة من حداثة إمكانياتها ومقوماتها المادية من معامل وأجهزة متطورة وتقنيات تكنولوجية تضاهي العالمية.
وأشارت المستشار الثقافي بمدى فخرها وسعادتها بمقومات الجامعة سواء البحثية او التعليمية وأنها تضاهي الجامعات العالمية.
كما أشار القمري، إلى عمق الروابط والصلات بين الشعبين المصري والبحريني، وأن الجامعة تعمل على تحقيق المزيد من التعاون الأكاديمي وتحقيق الاستفادة وتبادل الخبرات المختلفة بين جامعة كفرالشيخ والبحرين في مختلف التخصصات.
وقد قام الوفد بزيارة كلية الصيدلة والثروه السمكية وكلية الأسنان والتقى بالطلاب فى المحاضرات والمعامل المختلفة.