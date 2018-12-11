طريقة تحضير الأرز بالزنجبيل والبصل الأخضر



المقادير

2 كوب أرز بسمتي

2 ملعقة صغيرة زنجبيل مهروس

1 عود بصل أخضر مفروم

1 ملعقة كبيرة ملح

3 ملاعق كبيرة زيت ذرة



طريقة التحضير

-اغسلي الأرز عدة مرات ثم انقعيه لمدة ٣٠ دقيقة.

-في قدر عميق ضعي ٥ كوب من الماء. ضعي القدر على نار متوسطة إلى أن يغلي الماء بقوة.

-أضيفي البصل، الزنجبيل والملح. صفي الأرز وأضيفي على الماء. دعي الأرز يطهي لمدة ١٠ دقائق.

-صفي الأرز مع البصل والزنجبيل وأعيدي على القدر.

-أضيفي الزيت على الأرز. قلبي الأرز ليتغطى بالزيت تماما. غطي القدر ودعي الأرز على نار هادئة جدا لمدة ١٠ دقائق إلى أن يتسكر ثم قدميه مع المرق أو الصالونة.

نقدم لكم طريقة تحضير أرز بالزنجبيل والبصل الأخضر من مطبخ الشيف منال العالم.