طريقة تحضير الأرز بالزنجبيل والبصل الأخضر

نقدم لكم طريقة تحضير أرز بالزنجبيل والبصل الأخضر من مطبخ الشيف منال العالم.
المقادير
2 كوب أرز بسمتي
2 ملعقة صغيرة زنجبيل مهروس
1 عود بصل أخضر مفروم
1 ملعقة كبيرة ملح
3 ملاعق كبيرة زيت ذرة
طريقة التحضير
-اغسلي الأرز عدة مرات ثم انقعيه لمدة ٣٠ دقيقة.
-في قدر عميق ضعي ٥ كوب من الماء. ضعي القدر على نار متوسطة إلى أن يغلي الماء بقوة.
-أضيفي البصل، الزنجبيل والملح. صفي الأرز وأضيفي على الماء. دعي الأرز يطهي لمدة ١٠ دقائق.
-صفي الأرز مع البصل والزنجبيل وأعيدي على القدر.
-أضيفي الزيت على الأرز. قلبي الأرز ليتغطى بالزيت تماما. غطي القدر ودعي الأرز على نار هادئة جدا لمدة ١٠ دقائق إلى أن يتسكر ثم قدميه مع المرق أو الصالونة.
المقادير
2 كوب أرز بسمتي
2 ملعقة صغيرة زنجبيل مهروس
1 عود بصل أخضر مفروم
1 ملعقة كبيرة ملح
3 ملاعق كبيرة زيت ذرة
طريقة التحضير
-اغسلي الأرز عدة مرات ثم انقعيه لمدة ٣٠ دقيقة.
-في قدر عميق ضعي ٥ كوب من الماء. ضعي القدر على نار متوسطة إلى أن يغلي الماء بقوة.
-أضيفي البصل، الزنجبيل والملح. صفي الأرز وأضيفي على الماء. دعي الأرز يطهي لمدة ١٠ دقائق.
-صفي الأرز مع البصل والزنجبيل وأعيدي على القدر.
-أضيفي الزيت على الأرز. قلبي الأرز ليتغطى بالزيت تماما. غطي القدر ودعي الأرز على نار هادئة جدا لمدة ١٠ دقائق إلى أن يتسكر ثم قدميه مع المرق أو الصالونة.