خناقة في البيت الأبيض بين ترامب وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ.. فيديو

اشتبك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي، أمام الكاميرات في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.





وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أصر ترامب على موقفه باستعداده لتعطيل الحكومة الفيدرالية في حال لم يوافق الكونجرس على تمويل الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.





وقال "ترامب": "إذا لم يكن لدينا أمن على الحدود؛ سنغلق مقرات الحكومة".





ووجّه الحديث إلى بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، قائلاً: "إمكانيات حزبي (الجمهوري) محدودة، لأن الأمر سيتطلب دعم الديمقراطيين لتمرير أي شيء من خلال مجلس الشيوخ".





ورفع "شومر" صوته مدعيا أن مجلس الشيوخ يمكن أن يمرر إجراءات للحفاظ على سير عمل الحكومة.





وردّ ترامب ردًا قاطعًا: "إذا لم يكن أمن الحدود جيدا، فلن أقبل بذلك".





وحث بيلوسي وشومر الرئيس بشكل متكرر على الانتقال إلى الاجتماع المغلق، لكنه لم يفعل قبل أن يعلن أنه "فخور بتعطيل عمل الحكومة من أجل أمن الحدود".





وأكدت بيلوسي أنها لا تعتقد بوجوب أن يكون هناك جدلا أمام الصحافة، وفي نقطة أخرى ، قال شومر: "دعونا نناقش الأمر في خصوصية".





وأشارت بيلوسي إلى أن ذلك يعد تصاعدا إلى الأسفل.





وجاء هذا الاجتماع؛ من أجل الاتفاق مع الديمقراطيين حول تمويل الجدار الحدودي، لكن المشادة جعلت الاتفاق يبدو أمرا صعب التحقق.





كما تبادل ترامب وشومر الصراخ بشأن الانتخابات النصفية الأخيرة، وقال الأخير: "الانتخابات لها عواقب يا سيادة الرئيس"، ورد ترامب: "وهذا هو السبب في أن البلاد تعمل بشكل جيد".





وهاجم "شومر"، "ترامب"؛ بسبب التفاخر بأن الجمهوريين سيطروا على مجلس الشيوخ، وقال: "عندما يتبجح الرئيس بأنه فاز بولاية إنديانا وداكوتا الشمالية؛ فهو في ورطة حقيقية"، وأصر ترامب على تفاخره، بقوله: "لقد فعلناها.. لقد فزنا".





Watch the latest video at foxnews.com