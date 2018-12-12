ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

خناقة في البيت الأبيض بين ترامب وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ.. فيديو

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 12:46 ص
صدى البلد
حسام رضوان
اشتبك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي، أمام الكاميرات في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أصر ترامب على موقفه باستعداده لتعطيل الحكومة الفيدرالية في حال لم يوافق الكونجرس على تمويل الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال "ترامب": "إذا لم يكن لدينا أمن على الحدود؛ سنغلق مقرات الحكومة".

ووجّه الحديث إلى بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، قائلاً: "إمكانيات حزبي (الجمهوري) محدودة، لأن الأمر سيتطلب دعم الديمقراطيين لتمرير أي شيء من خلال مجلس الشيوخ".

ورفع "شومر" صوته مدعيا أن مجلس الشيوخ يمكن أن يمرر إجراءات للحفاظ على سير عمل الحكومة.

وردّ ترامب ردًا قاطعًا: "إذا لم يكن أمن الحدود جيدا، فلن أقبل بذلك".

وحث بيلوسي وشومر الرئيس بشكل متكرر على الانتقال إلى الاجتماع المغلق، لكنه لم يفعل قبل أن يعلن أنه "فخور بتعطيل عمل الحكومة من أجل أمن الحدود".

وأكدت بيلوسي أنها لا تعتقد بوجوب أن يكون هناك جدلا أمام الصحافة، وفي نقطة أخرى ، قال شومر: "دعونا نناقش الأمر في خصوصية". 

وأشارت بيلوسي إلى أن ذلك يعد تصاعدا إلى الأسفل.

وجاء هذا الاجتماع؛ من أجل الاتفاق مع الديمقراطيين حول تمويل الجدار الحدودي، لكن المشادة جعلت الاتفاق يبدو أمرا صعب التحقق.

كما تبادل ترامب وشومر الصراخ بشأن الانتخابات النصفية الأخيرة، وقال الأخير: "الانتخابات لها عواقب يا سيادة الرئيس"، ورد ترامب: "وهذا هو السبب في أن البلاد تعمل بشكل جيد".

وهاجم "شومر"، "ترامب"؛ بسبب التفاخر بأن الجمهوريين سيطروا على مجلس الشيوخ، وقال: "عندما يتبجح الرئيس بأنه فاز بولاية إنديانا وداكوتا الشمالية؛ فهو في ورطة حقيقية"، وأصر ترامب على تفاخره، بقوله: "لقد فعلناها.. لقد فزنا".

ترشيحاتنا

التموين تكشف عقوبة التجار المخالفين لأسعار السلع.. فيديو

ارتفاع أعداد هجوم فرنسا إلى 4 قتلى و11 مصاباً

مى حلمى تعلن خبرا سارا للجمهور.. وتوقعات بعودتها إلى محمد رشاد.. فيديو

ننفرد بنشر حركة تنقلات وزارة الداخلية الجديدة

الإسماعيلي يودع كأس زايد للأندية الأبطال على يد الرجاء المغربي بركلات الترجيح.. فيديو

سهير رمزى تتخلى عن الحجاب فى آخر ظهور.. صور

سامي فهمي: الشهرة حرمتني من متعات كثيرة في الحياة ومنها أكل الكوارع

مدرب منتخب مصر السابق يوجه رسالة إلى محمد فضل وأمير مرتضى

جرس إنذار من عودة داعش للعراق لهذا السبب.. فيديو

مينا عطا يكشف تفاصيل حياته بعد الزواج ويوجه رسالة لـ محمد شاهين.. فيديو

في عيد ميلادها ..20 صورة تظهر أناقة فريال يوسف

شاهد.. رئيسة وزراء بريطانيا عالقة بالسيارة.. وميركل تنتظرها في البرد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المشاط تشارك في الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب .. صور

ارتفاع عدد مصابي إطلاق النار في فرنسا وفرار المهاجم.. صور

الزمالك يحقق رغبة مريض سرطان بحضور التدريب والتقاط صورة تذكارية

متحف النيل بأسوان يستقبل وفدا من دول حوض النيل.. صور

SAMSUNG تطلق أول هاتف بكاميرا داخل شاشة فى العالم.. صور

فيديو

سامي فهمي: لهذا السبب أطلقت على أبنائي أسماء أجنبية
سامي فهمي: الشهرة حرمتني من متعات كثيرة في الحياة ومنها أكل الكوارع
محمد صلاح يقود ليفربول للتأهل لدور الـ 16 من بوابة نابولي في دوري الأبطال.. فيديو
سان جيرمان يسجل الهدف الثالث في شباك سرفينا زفيزدا ..فيديو
سامي فهمي: سمير غانم إنسان يشبه الملاك.. وليس لدينا مانع من استكمال الجزء الثاني لـ ميزو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟