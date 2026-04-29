هند الضاوي: شائعات إسرائيل ضد مصر هدفها استعطاف أمريكا والغرب للحصول على دعم

كشفت الاعلامية هند الضاوي عن الدوافع الخفية وراء تعمد الإعلام الإسرائيلي نشر شائعات وأكاذيب متتالية تتعلق بمصر، مؤكدة أن إسرائيل تعتمد حالياً على "استراتيجية البكائيات والمظلومية" لتسويق نفسها كدولة محاصرة ومهددة من جميع الجبهات.

وأشارت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن ترويج شائعة إجراء مصر لمناورات عسكرية على الحدود وإثارة الرعب لدى المستوطنين، يأتي في توقيت مقصود يسبق الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتهدف إسرائيل من خلال هذه الأكاذيب إلى استعطاف الإدارة الأمريكية والمجتمع الغربي، للحصول على مزيد من الدعم والموافقات لفتح جبهات جديدة، خاصة في ظل التصعيد مع حزب الله وإيران.

واستدلت هند الضاوي بمواقف سابقة أثبتت كذب الرواية الإسرائيلية، مثل ادعاء وجود أسرى إسرائيليين تحت أراضٍ مصرية، أو الادعاء بوجود نفق يستوعب مقطورة كاملة في رفح، وهي تصريحات تراجع عنها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لاحقاً بعد طرده من الحكومة، وأكدت أن تل أبيب تلجأ لاختلاق هذه الأكاذيب بسبب عجزها عن استفزاز الدولة المصرية أو دفعها لاتخاذ قرارات انفعالية.