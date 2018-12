ماجد فوزي: شركة عالمية راجعت معايير الصحة وسلامة الغذاء لـ 103 فنادق

قال ماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية أنه تم التعاقد مع شركة Preverisk لاستثمارات الصحة وسلامة الغذاء نظراً لأهمية صحة وسلامة النزلاء والتي تعتبر من الجوانب الهامة المؤثرة في الترويج لأى مقصد سياحي لما لها من تأثير مباشر لإحساس السائح بالطمأنينة واستمتاعه خلال الإقامة .





وأشار فوزى فى تصريحات صحفية الى قيام غرفة المنشآت الفندقية بالتعاقد مع بيت خبرة دولي وهى "شركة Preverisk لاستثمارات الصحة والسلامة"، وهى شركة ذات خبرة طويلة في هذا المجال وتقدم خدمات دعم في مجال الصحة وسلامة الغذاء ويمتد مجال عملها في 40 مدينة سياحية في 18 دولة.





تابع تقوم الشركة بمراجعة معايير الصحة وسلامة الغذاء وفقًا لمعايير القواعد الإرشادية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية (Federation of Your Operators – FTO) ورابطة وكلاء السفر البريطانية (Association of the British Agents-ABTA) من خلال أنظمة سلامة الغذاء في كل مراحله، أنظمة إدارة المياه، برنامج التدريب والنظافة الشخصية، نظافة حمامات السباحة ، سياسة التعامل لمنع انتشار الجراثيم لمنع الأمراض، نظافة السكن والمرافق الخاصة بالعاملين، عملية التخلص من المخلفات الصلبة ومن مخلفات المياه، مقاومة الحشرات والإجراءات الواجب اتخاذها لذلك (بما في ذلك استخدام المبيدات الحشرية) وأخيرًا مصدر وسلامة المياه المستخدمة في ري الحدائق.





أكد أن الشركة بمراجعة الأداء لعدد 103 فندق (83 فندق بالغردقة، 14 فندق بالجونة و6 فنادق بمكادى) فكان مسئول الشركة يبدى ملاحظاته والتعريف بكيفية القضاء على سبب المشكلة، وتبع الزيارة تقرير الشركة الذى قامت الغرفة بإرساله للفنادق موضحا به الملاحظات وكيفية تفاديها وسوف تتم متابعة ما قامت به الفنادق للقضاء على أسباب المشكلات من خلال إعادة زيارة تلك الفنادق في الثلث الأخير من شهر يناير 2019، وتقوم الشركة في الوقت الحالي بمراجعة الفنادق العائمة.