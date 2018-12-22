وزير الزراعة : مشروع الصوب الزراعية يساهم فى زيادة الصادرات المصرية.. فيديو

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع الصوب الزراعية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ، سوف يساهم فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية.



وأضاف "أبو ستيت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أن مجال الخضراوات في مصر يشهد فترات بينية ما بين العروات خاصة في الزراعات المكشوفة في الحقول الزراعية.



وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلي أنه سوف يكون هناك تغطية للاستهلاك المحلي بالنسبة لمعظم الخضراوات، متابعا أن الصوب الزراعية تعطي 4 أضعاف انتاج الحقول المكشوفة، بالإضافة إلي أن تحقق وفر في المياه بنسبة أكثر من 60%.

