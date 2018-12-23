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فن

أوس أوس يسخر من رانيا يوسف بالشورت

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 06:21 ص
صدى البلد
سمر سعد
سخر اوس اوس من رانيا يوسف، بصورة كوميدية عبر صفحته على انستجرام، ظهر فيها وهو يرتدى شورت، وصحبها بتعليق ساخر.

وقال أوس أوس تعليقا على الصورة: "نفس الشىء ولكنكم تحبون رانيا يوسف .

وأثارت رانيا يوسف الجدل مؤخرا بعد ارتدائها فستان اسود مكشوف فى مهرجان القاهرة السينمائى، وارتدت فستان مكشوف واسفله شورت قصير فى حفل الديرجيست.
أوس أوس يسخر من رانيا يوسف بالشورت

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