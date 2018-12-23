أوس أوس يسخر من رانيا يوسف بالشورت

سخر اوس اوس من رانيا يوسف، بصورة كوميدية عبر صفحته على انستجرام، ظهر فيها وهو يرتدى شورت، وصحبها بتعليق ساخر.



وقال أوس أوس تعليقا على الصورة: "نفس الشىء ولكنكم تحبون رانيا يوسف .



وأثارت رانيا يوسف الجدل مؤخرا بعد ارتدائها فستان اسود مكشوف فى مهرجان القاهرة السينمائى، وارتدت فستان مكشوف واسفله شورت قصير فى حفل الديرجيست.

