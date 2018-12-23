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أخبار العالم

ترامب يهاجم وزيرالدفاع الأمريكي المستقيل ويذكره بماضيه

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 05:05 ص
جيم ماتيس ودونالد
جيم ماتيس ودونالد ترامب
حسام رضوان
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير الدفاع السابق، جيمس ماتيس، الذي استقال من منصبه اعتراضا على قرارت ترامب الأخيرة بشأن سحب القوات من سوريا.

وقال ترامب في تغريدة له عبرموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عندما أقال الرئيس أوباما جيمس ماتيس بشكل غير مشرف، منحته فرصة أخرى، اعتقد البعض أنه يجب ألا أفعل ذلك، وظننت أنني يجب أن أفعل".

وأضاف: "لدينا علاقة رائعة، لكنني أيضا أعطيته كل الموارد التي لم يملكها أبدا، الحلفاء مهمون للغاية ولكن ليس عندما يستغلون الولايات المتحدة".

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