ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

الوفد: الاقتصاد المصري تجاوز المرحلة الأصعب

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:36 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد المنعم قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بالوفد
معتز الخصوصى

أكد الدكتور خالد عبد المنعم قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، أن الإقتصاد المصري تجاوز عنق الزجاجة، وان القادم أفضل.

وأضاف: أن الدولة وجهت في السنوات الأخيرة اهتمامها نحو تفعيل سياسات اقتصادية تهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية مثل تخفيض عجز الموازنة وزيادة إيرادات الدولة، وتوجيه الزيادة لقطاعي التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الخدمية، وأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التى اتخذتها الدولة لعام 2018 تعتبر ضرورة حتمية ولا بديل عنها، في ظل التحديات والأزمات الداخلية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وتابع قنديل فى بيان صحفى له، أن أبرز تلك الإصلاحات الاقتصادية هي تحرير سعر الصرف الذي أعاد الثقة في الجهاز المصرفي للدولة مما أدى إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتوفير السيولة من النقد الأجنبي اللازم للشركات لإستيراد المكونات اللازمة لكثير من الصناعات، بالإضافة إلى صدور قوانين الاستثمار وتراخيص الشركات والإفلاس والذي ساهم في دعم ثقة المستثمرين وارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الرغم من تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا، كما أن الدولة تعمل على خفض الواردات وزيادة الصادرة حرصا منها على تشجيع الصناعات الوطنية وإتاحة الفرص لها عن طريق فتح المزيد من المنافذ الدولية خاصة في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز دورها الإقليمي والدولي و الإتجاه نحو زيادة فرص التنمية و التعاون داخل القارة الإفريقية.

كما أكد قنديل أن الدولة المصرية منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي وإجراء هيكلة لمنظومة الدعم راعت عدد من الاعتبارات أهمها عدم المساس بالسلع الرئيسية، وتوفيرها بأسعار مناسبة ومدعومة على بطاقات التموين، لافتًا إلى أن الدولة أخذت على عاتقها تحمل دعم للوقود، وخصصت مليارات الجنيهات بشكل سنوي، حتى لا يشعر المواطن بأي زيادات في أسعار الوقود العالمية، حتى أن الحكومة تحملت العام الماضي 125 مليار جنيه دعما للسع البترولية، وفى العام المالي الجاري تتحمل 89.1 مليار جنيه.

وأوضح رئيس اقتصادية الوفد، أن تلك الإصلاحات أدت إلى نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.3% في السنة المالية 2017-2018 المنتهية في 30 يونيو الماضي، مسجلا أعلى معدل نمو سنوي في عشر سنوات، وأن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.4% في الربعين الثالث والرابع من السنة المالية 2017-2018 وهو الأعلى منذ ثماني سنوات، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% وتقدم ترتيب مصر إلى المركز ١٢٠ في تقرير ممارسة الأعمال الصادر من مجموعة البنك الدولي، موضحًا أن صندوق النقد الدولى أكد أن الاقتصاد المصري سينمو بمعدل 5.5% فى 2019 بفعل تعافى القطاع السياحي واستمرار تحسن الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح الذى تنفذه السلطات المصرية بدعم من التسهيل الائتمانى الذى يقدمه الصندوق لمصر بقيمة 12 مليار دولار على خمس سنوات.

وأشار قنديل إلى أن نجاح الخطوات الجادة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التى تم تنفيذها والتي تعكف الحكومة المصرية على استكمالها يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسى ونتيجة لتأييد ودعم القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ نوفمبر 2016.

ترشيحاتنا

إحالة أوراق أب متهم بقتل طفلته بعد التعدي عليها إلى المفتي

متضررو قطر يناشدون التجارة لاستثنائهم من الجمارك .. صور

حظر إعلامي على لاعبي الأهلي

نجم الزمالك يبحث عن عرض احترافي للرحيل عن الفريق

صحفي سعودي يستلهم عبارات السادات لاستشراف مستقبل لندن وباريس

محمد صلاح على رأس التشكيلة المثالية للجولة الـ18 بالدوري الإنجليزي

هيفاء وهبي تتألق بـ كريسماس عالمي في مصر الجديدة بحضور نجوم الفن.. صور

يارا تخطف الأنظار بإطلالتها الراقية في ديو المشاهير..صور

حكمة لجأت إليها رانيا يوسف بعد إطلالتها المثيرة للجدل

شاهد.. تماثيل النجوم في معرض تياترو لـ مي عبدالله

الاهلي يتوصل لاتفاق نهائي لضم محمود مرعي

صدى البلد ينشر صور انتشار القوات المسلحة لتأمين احتفالات المصريين بأعياد الميلاد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوزجي جوريل ترفع شعار الأناقة الكلاسيكية

أهالي هويس سرابيوم: المياه الملوثة وتلال قمامة تنهش في أجسادنا.. صور

انفوجراف .. تعرف على أبرز محطات الرئيس الراحل انور السادات

صدى البلد ينشر صور انتشار القوات المسلحة لتأمين احتفالات المصريين بأعياد الميلاد

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية والمحافظة ترفع الطوارئ

فيديو

محافظ الإسكندرية: القضاء نهائيا فى 2019 علي المناطق غير الآمنة..فيديو
شاهد.. اشتباكات بين الشرطة اللبنانية ومتظاهرين وسط بيروت
شاهد.. بعد تسونامي.. بركان أناك كراكاتاو في إندونيسيا يثور مجددا
أهالي البركاوي بالشرقية: أجهزتنا احترقت لضعف الكهرباء.. ونروي الأراضي بمياه الصرف..فيديو
تعليق ساخر من رامي رضوان على تظاهرات السترات الصفراء في إسرائيل .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟