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مخترع الكهرباء من الهواء المضغوط يدشن مركزا للابتكارات بالمنوفية

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:33 م
مخترع الكهرباء من
مخترع الكهرباء من الهواء المضغوط بالمنوفية
مروة فاضل
دشن المخترع احمد تركي ابن عزبة راتب التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية اليوم، مركز "وطن" للابتكارات والاختراعات في الطاقة الجديدة والمتجددة ليبدأ اولى الخطوات التنفيذية لمشروع انتاج الكهرباء من الهواء المضغوط طبقا لبراءة الاختراع الدولية التى حصل عليها من سنوات.

عقد المخترع مؤتمرا جماهيريا بمشاركة اللواء محرز أحمد محرز وكيل جهاز المخابرات الأسبق ومحمود محمد رئيس جمعية شركاء النجاح والطاقة الخضراء والدكتور مجدى حسين أستاذ إدارة الأعمال ومحمود عبد الدايم نائب رئيس مدينة بركة السبع وعواطف طاحون رئيس الوحدة المحلية بطوخ طنبشا بحضور العشرات من المهتمين بالاختراعات الجديدة وأهالي القرية تحت حراسة رجال الشرطة .

وأكد تركى أنه رفض الكثير من العروض الأجنبية لتبني اختراعه وأنه حرص على إنشاء مركز وطن للاختراعات والابتكارات وترخيصه من هيئة التنمية الصناعية ليكون داعم لكل المخترعين المصريين.

أضاف أنه يبدأ العمل بإنتاج أهم اختراع تحتاجه مصرنا الحبيبة وهى انتاج الكهرباء من الهواء المضغوط بدون الحاجة إلى أي وقود بمولدات بقدرات مختلفة تبدأ ١٥ كيلو وات حتى ميجا وات مشيرا إلى أنه طبق فكرته علي ماكينات الرى لاستخدامها في تعمير الصحراء.

أضاف أنه تحمل تكلفة تدشين مركز وطن للابتكارات والاختراعات علي مساحة ٣٥٠ متر داخل قريته متمنيا أن يلقي المركز دعم الدولة حتي يرى اختراعه النور ويحقق الاستفادة الكاملة منه.
مخترع الكهرباء من الهواء المضغوط يدشن مركزا للابتكارات بالمنوفية
مخترع الكهرباء من الهواء المضغوط يدشن مركزا للابتكارات بالمنوفية
مخترع الكهرباء من الهواء المضغوط يدشن مركزا للابتكارات بالمنوفية
مخترع الكهرباء من الهواء المضغوط يدشن مركزا للابتكارات بالمنوفية
مخترع الكهرباء من الهواء المضغوط يدشن مركزا للابتكارات بالمنوفية

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