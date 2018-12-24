مايا دياب تحتفل بالكريسماس مع ابنتها من داخل المنزل

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها برفقة ابنتها الوحيدة "كي".
وظهرت "مايا" داخل منزلها، خلفها شجرة الكريسماس، وعلقت قائلة: "مني ومن كي، عيد ميلاد مجيد، وينعاد على الجميع بالخير".
وتشارك مايا دياب في إحياء حفلا غنائيا بصحبة الفنان اللبناني مروان خوري، بأحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت، ليلة رأس السنة.
وظهرت "مايا" داخل منزلها، خلفها شجرة الكريسماس، وعلقت قائلة: "مني ومن كي، عيد ميلاد مجيد، وينعاد على الجميع بالخير".
وتشارك مايا دياب في إحياء حفلا غنائيا بصحبة الفنان اللبناني مروان خوري، بأحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت، ليلة رأس السنة.