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أخبار العالم

ترامب ينفي اعتزامه إقالة محافظ البنك المركزي الأمريكي من منصبه

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 11:01 م
صدى البلد
أ ش أ
نفى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعتزامه إقالة جيروم باول محافظ بنك الاحتياط الفيدرالي البنك المركزى الأمريكى من منصبه .

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية أن ترامب أبلغ وزير الخزانة ستيفن منوشين خلال اتصال هاتفى أجراه معه اليوم أنه لم يقترح على الإطلاق إقالة جيروم باول من منصبه فضلا عن أنه يعتقد بأنه ليس من حقه من الناحية القانونية أن يفعل ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر "داو جونز" سجل اليوم هبوطا تاريخيا وصل إلى أكثر من 650 نقطة بسبب ما تردد من تقارير تفيد اعتزام ترامب إقالة باول من منصبه وإغلاق مؤسسات الحكومة الأمريكية فضلا عن الخلافات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين.

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