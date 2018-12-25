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رياضة

برشلونة ينسحب من صفقة دي ليخت

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:43 م
صدى البلد
القسم الرياضي
قرر نادي برشلونة الإسباني الانسحاب من سباق التعاقد مع ماتياس دي ليخت، لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبور تيفو"، أن إدارة برشلونة قررت الانسحاب من صفقة دي ليخت، بسبب مغالاة مينو رايولا وكيل اللاعب في الطلبات المادية.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة النادي لا تريد الدخول في صراع مع الأندية الأخرى التي تستهدف ضم اللاعب، مثل بايرين ميونيخ ويوفنتوس ومانشستر سيتي.

وشارك دي ليخت في 16 مباراة مع اياكس في الدوري الهولندي هذا الموسم سجل خلالها هدفين، وصنع هدفا.

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