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رياضة

موعد جديد لمباراة الإسماعيلي والزمالك ضمن مؤجلات الدورى

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:50 م
مباراة الزمالك والاسماعيلي
مباراة الزمالك والاسماعيلي
يسرى غازى
تدرس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة برئاسة المهندس عامر حسين تأجيل مباراة الإسماعيلي والزمالك المقرر إقامتها ضمن مؤجلات الدورى الممتاز في أول يناير المقبل، 24 ساعة لتقام يوم 2 من الشهر ذاته.

يأتى ذلك نظرا لخوض الدراويش مباراة أمام نظيره المقاولون العرب يوم 28 ديسمبر الجارى بعد تأجيلها 24 ساعة أيضا بعد عودته من لقاء القطن الكاميرونى فى دور الـ 32 بدورى أبطال إفريقيا وتأهله إلى دور المجموعات.

يذكر أن الفارس الأبيض بقيادة السويسرى كريستيان جروس يتصدر ترتيب جدول الدورى المحلى برصيد 35 نقطة.



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