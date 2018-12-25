شقيق السادات يكشف أكثر المواقف تأثيرا في بطل الحرب والسلام .. فيديو

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الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:17 م
أنور السادات
أنور السادات
هاني حسين
قال اللواء عفت السادات شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن أنور السادات كان محبا لمصر وبار بوالديه، وكان يريد أن يساعد والديه في مهام تربية إخوته، وكان ينظر إلينا على أننا أبنائه.

وأضاف " السادات " في حواره في برنامج " هنا العاصمة" المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلا:" السادات لم يهتز أو ضعف أمام أي موقف عسكري او سياسي او اجتماعي او نفسي، ولكنه كان يتأثر عندما يرى مواطن فقير للغاية أو يرى إنسان مريض للغاية ولكن غير ذلك لم يكن يتأثر بشيء".

وتابع :" أنور السادات كان محبا لمصر وكان يحب الخير لمصر وبذل قصارى جهده لتحقيق الأفضل للشعب المصري ووطنه".

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