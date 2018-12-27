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فن

حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:49 ص
صدى البلد
كتب محمد صبحي
أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف كابتن محمود حسن "تريزيجيه" لاعب نادي قاسم باشا بتركيا ونجم منتخب مصر على "روان" وذلك داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من نجوم الرياضة والفن.

حرص حماقي في بداية فقرته على تهنئة العروسين وأعرب عن احترامه لتريزيجيه باعتباره نموذجا للشباب رياضيا وأخلاقيا..ثم أشعل وصلات الرقص المتتالية للعروسين وأصدقاء العريس من نجوم الرياضة والفن بالعديد من أغانيه الشهيرة.

وشهدت فقرة حماقي قيام العريس كابتن "تريزيجيه" - خلال أسعد لحظات حياته _ بتقبيل يد ورجل والدته احتراما وتقديرا لها وسط وطالب حماقي من جميع الحضور بتحية والدة تريزيجيه وسط عاصفة من هتافات الإعجاب والتصفيق.

كان ضمن الحضور علاء مبارك ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة و من نجوم الرياضة عصام الحضري وأسرته ، عماد متعب ، إبراهيم حسن وحرمه ، وليد صلاح الدين وحرمه ، مجدي عبد الغني، مدحت شلبي، محمود كهربا، العامري فاروق ، مروان محسن ، أحمد حسن ، كوكا ، سعد سمير ، مؤمن زكريا، صالح جمعه، عمرو جمال ،حسين السيد ،أحمد الشناوي ، محمد الشناوي وجنش وأحمد فتحى وأحمد ياسين منظم الحفل الذي تميز بالرقي والفخامة من حديث التجهيزات و الديكورات.

ومن نجوم مسرح مصر حضر مصطفى خاطر ، محمد أنور، أس أس، بالإضافة إلي حمدي بدر مدير أعمال حماقي، تامر عاشور، يوسف الشريف وأحمد فهمي وساندي.
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور
حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور

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