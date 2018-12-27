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أخبار البلد

الصحة تستقبل خبير قلب عالميا في مستشفى الشيخ زايد

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:24 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في أمانة المراكز الطبية المتخصصة، عن استقبال مستشفى الشيخ زايد التخصصي، للخبير العالمي الدكتور حسام الجندي، استشاري أمراض القلب بمستشفى الأميرة الكسندرا بلندن واستشاري القلب في مركز assex cardiothoratcic لأمراض وجراحات القلب والصدر، حيث تستمر زيارته حتى يوم السبت القادم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن زيارة الخبير تأتي تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في إطار اهتمام الوزارة بتنفيذ برامج زيارات الخبراء الأجانب والمصريين.

وقال الدكتور محمد ضاحي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إنه سيتم عقد محاضرات لأخصائي القلب وشباب الأطباء، كما سيعقد ورشتي عمل الأولى عن استخدام الموجات الصوتية على القلب من خلال المرئ والثانية عن استخدام الموجات الصوتية ورسم القلب بالمجهود.

وأضاف «ضاحي» أن «الشيخ زايد» من المستشفيات المتميزة في أمراض وجراحات القلب وتضم وحدة لقسطرة القلب والشرايين الطرفية، وتجرى به العديد من الإجراءات الطبية المتقدمة المتميزة، وعلى رأسها تركيب الصمام الأورطي بالقلب دون جراحة والتي بدأ إجراؤها لأول مرة منذ عدة أشهر بنجاح كبير.

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