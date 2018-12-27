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رياضة

إلغاء مباراة النصر ودمياط بسبب سوء الأحوال الجوية.. صور

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:32 م
صدى البلد
عبدالله هشام
إلغاء مباراة النصر القاهري أمام فريق دمياط بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار على ملعب رأس البر، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري القسم الثاني.

وكان من المقرر إقامة المباراة اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف، إلا أن هطول الأمطار بكثافة أدى إلى إلغائها على أن تحدد لجنة المسابقات موعدا جديدا لإقامة المباراة.

جدير بالذكر أن فريق النصر القاهري يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 14 نقطة بينما جاء دمياط في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.
إلغاء مباراة النصر ودمياط بسبب سوء الأحوال الجوية.. صور
إلغاء مباراة النصر ودمياط بسبب سوء الأحوال الجوية.. صور
إلغاء مباراة النصر ودمياط بسبب سوء الأحوال الجوية.. صور

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