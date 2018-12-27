تأجيل محاكمة المتهمين في إرهاب مطعم كنتاكي لـ 2 و10 يناير لسماع الشهود

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 4 متهمين بينهم 3 هاربين فى أحداث إرهاب " مطعم كنتاكى " وموبينيل الهرم بمنطقة الجيزه والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم .. وذلك لجلستي 2 و 10 يناير المقبل لسماع الشهود.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رأفت زكى محمود وعمرو سعيد قنديل بسكرتارية حمدى الشناوى.



كان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الاول لنيابة جنوب الجيزة الكلية أحال 4 متهمين وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن أسامة فوْاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم بتهمة بقتل المجنى عليه احمد خطاب لغرض إرهابى .



ترجع واقع القضية فى 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكى وبمحيطه وأعدوا لهذا الغرض الاسلحة النارية والبيضاء وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الاشخاص ، وتوجهوا إلى ذلك المطعم الذى يرتاده العامهة وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص ، وما ان أبصروا المجنى عليه حتى اعتدوا عليه بما فى حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى.