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وزير شؤون مجلس النواب يكشف الموعد النهائي لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:50 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الوزارات سيتم نقلها تباعا إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال منتصف العام الجديد 2019.

وأشار مروان خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلي أنه سيتم نقل جميع الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول عام 2020، ونقل مجلس النواب في غضون هذه الفترة، وتباشر الدولة نشاطها من العاصمة الإدارية.

وأضاف وزير شؤون مجلس النواب، أن العلاقات بين الوزارات في العاصمة الإدارية الجديدة ستكون مختلفة، مشيرا إلى أن العلاقات بين الوزراء ومجلس الوزراء وبين الحكومة ومجلس النواب ستكون مميكنة.

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