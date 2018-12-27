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رياضة

انطلاق فعاليات الدوري الرياضي لمراكز شباب المدن بالإسماعيلية

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:48 م
انطلاق فعاليات الدوري
انطلاق فعاليات الدوري الرياضي لمراكز شباب المدن بالإسماعيلية
انجي هيبة
انطلقت فعاليات الدوري الرياضي الذي ينظمه الاتحاد العام لمراكز شباب المدن تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية والدكتور ماجد العزازي رئيس مجلس ادارة الاتحاد.

ونظم الاتحاد اليوم الخميس نهائيات قطاع القناة بمشاركة محافظات" شمال سيناء، الاسماعيلية، السويس، الشرقية" للدوري الرياضي العام لمراكز شباب المدن في خماسيات كرة القدم - كرة السلة - كرة اليد - الكرة الطائرة بنات - تنس الطاولة - معرض أندية الفتاة والمرأة، بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية.

بدأ الاحتفال بطابور العرض للمراكز التي صعدت علي مستوي المحافظات، وذلك بحضور إيمان عبدالجابر مدير عام الهيئات الشبابية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام.

وفي كلمته أكد الدكتور ماجد العزازي رئيس مجلس الإدارة دعم وزير الشباب والرياضية لأنشطة الاتحاد من أجل خدمة جميع شباب الجمهورية وثقل خبراتهم الرياضية والثقافية.

الجدير بالذكر أن الاتحاد سينظم الأسبوع المقبل الدوري الرياضي داخل مراكز شباب محافظات القاهرة ثم محافظات الدلتا ومحافظات الصعيد.
انطلاق فعاليات الدوري الرياضي لمراكز شباب المدن بالإسماعيلية
انطلاق فعاليات الدوري الرياضي لمراكز شباب المدن بالإسماعيلية
انطلاق فعاليات الدوري الرياضي لمراكز شباب المدن بالإسماعيلية

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