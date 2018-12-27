البابا تواضروس يترأس صلاة التسبحة بالكاتدرائية .. صور

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات التسبحة الكيهكية بالكاتدرائية المرفسية بالعباسية بحضور الأنبا موسي أسقف الشباب والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة ومجموعة كبيرة من أساقفة الكنيسة والكهنة وخورس الكلية الاكليريكية بقيادة المعلم إبراهيم عياد.



وتنقل الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والقنوات القبطية الثلاث "مي سات وسي تي في وأغابي" صلوات التسبحة التى تقام بمشاركة مجموعة كبيرة من شباب الكنيسة.



وأصدرت اللجنة المنظمة لصلاة التسبحة الكيهكية مجموعة من التعليمات قبل تنظيم الصلاة حيث لم يسمح لمن هم أكثر من 30 عاما بالمشاركة ، مع الخضوع التام للأمن المتواجد على البوابة الرئيسية، على أن يكون الدخول بالبطاقة الشخصية.



وسمحت اللجنة المنظمة للحضور بالدخول اعتبارا من السادسة مساء وتم إغلاق أبواب الكاتدرائية في التاسعة مساء، على أن يتم تجمع الشمامسة بجوار مبنى أسقفية الشباب من الساعة السادسة إلى السابعة، وأنه يوجد باب مخصص للفتيات وأخر للشباب ولا يسمح بمخالفة ذلك ، مع وجود لجنة نظام وكشافة من أجل مساعدة الحاضرين.