وزير التعليم يعين متحدثة إعلامية جديدة

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا وزاريا بتعيين السيدة أمينة جميل خيري متحدثا رسميا باسم وزارة التربية والتعليم ، ومنسقا عاما للفريق الاعلامي.



يأتي ذلك في ضمن الجهود المبذولة لاستمرار وتدعيم التواصل المستمر مع وسائل الإعلام ، والتي تلعب دور همزة الوصل بين الوزارة و السادة المواطنين.



وقالت الوزارة في بيان رسمي لها ، أنها تؤمن بأهمية توطيد وتدعيم الدور الإعلامي للوزارة في المرحلة الراهنة ، حيث تخوض مصر عملية إصلاح شامل لمنظومة التعليم يتبناها ويدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي .



وأوضحت الوزارة أن عملية الاصلاح المنشودة لن تكتمل الا بتضافر جهود المجتمع وضمان وصول المعلومة كاملة لملايين الاسر المصرية دون تقليل أو تهويل.

