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تعليم

وزير التعليم يعين متحدثة إعلامية جديدة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:25 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا وزاريا بتعيين السيدة أمينة جميل خيري متحدثا رسميا باسم وزارة التربية والتعليم ، ومنسقا عاما للفريق الاعلامي. 

يأتي ذلك في ضمن الجهود المبذولة لاستمرار وتدعيم التواصل المستمر مع وسائل الإعلام ، والتي تلعب دور همزة الوصل بين الوزارة و السادة المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان رسمي لها ، أنها تؤمن بأهمية توطيد وتدعيم الدور الإعلامي للوزارة في المرحلة الراهنة ، حيث تخوض مصر عملية إصلاح شامل لمنظومة التعليم يتبناها ويدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأوضحت الوزارة أن عملية الاصلاح المنشودة لن تكتمل الا بتضافر جهود المجتمع وضمان وصول المعلومة كاملة لملايين الاسر المصرية دون تقليل أو تهويل.

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