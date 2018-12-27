وزير التعليم يعين متحدثة إعلامية جديدة

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا وزاريا بتعيين السيدة أمينة جميل خيري متحدثا رسميا باسم وزارة التربية والتعليم ، ومنسقا عاما للفريق الاعلامي.
يأتي ذلك في ضمن الجهود المبذولة لاستمرار وتدعيم التواصل المستمر مع وسائل الإعلام ، والتي تلعب دور همزة الوصل بين الوزارة و السادة المواطنين.
وقالت الوزارة في بيان رسمي لها ، أنها تؤمن بأهمية توطيد وتدعيم الدور الإعلامي للوزارة في المرحلة الراهنة ، حيث تخوض مصر عملية إصلاح شامل لمنظومة التعليم يتبناها ويدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وأوضحت الوزارة أن عملية الاصلاح المنشودة لن تكتمل الا بتضافر جهود المجتمع وضمان وصول المعلومة كاملة لملايين الاسر المصرية دون تقليل أو تهويل.
يأتي ذلك في ضمن الجهود المبذولة لاستمرار وتدعيم التواصل المستمر مع وسائل الإعلام ، والتي تلعب دور همزة الوصل بين الوزارة و السادة المواطنين.
وقالت الوزارة في بيان رسمي لها ، أنها تؤمن بأهمية توطيد وتدعيم الدور الإعلامي للوزارة في المرحلة الراهنة ، حيث تخوض مصر عملية إصلاح شامل لمنظومة التعليم يتبناها ويدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وأوضحت الوزارة أن عملية الاصلاح المنشودة لن تكتمل الا بتضافر جهود المجتمع وضمان وصول المعلومة كاملة لملايين الاسر المصرية دون تقليل أو تهويل.