ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مميش يصطحب ضيوف ماراثون زايد الخيري في جولة بحرية بقناة السويس

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 11:25 ص
صدى البلد
انجي هيبة
رافق الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات بالقاهرة والفريق محمد بن هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، ولفيف من الشخصيات العامة، ووفد من شباب المشاركين في فعاليات مارارثون زايد الخيري، في جولة بحرية بالمجري الملاحي لقناة السويس، عقب انتهاء الفعاليات وإعلان الفائزين وتسليم الجوائز.

من جانبه أعلن سامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، أن عدد الفائزين بماراثون زايد الخيري الذي انطلق باكر اليوم الجمعة، بلغ 400 فائز.

وأشار عبد الحليم إلى تكريم العشر الأوائل الفائزين بالماراثون من قبل وزير الرياضة والمحافظ، على أن يستكمل تسليم الجوائز لـ390 فائزا بإحدى الصالات المخصصة لذلك.

ترشيحاتنا

وزير التعليم ينشر على فيس بوك فيديو يكشف محتوى تابلت أولى ثانوي

شاهد.. أول تعليق لـ بشرى بعد أغنية كوبرا

طقس اليوم الجمعة: أمطار على عدة مناطق وصقيع وشبورة بالصعيد

أسبوع عاصف ينتظر محمد صلاح وهادئ للمحترفين المصريين

شاهد.. جسم غريب يحلق في سماء موسكو.. والمواطنون:غزو فضائي

صورة لـ اللاعب الإسرائيلي تهدئ من ثورة عشاق محمد صلاح

درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم .. فيديو

شاهد ..إطلالة رانيا يوسف مع بناتها خارج مصر

إسرائيل تمنع الأجانب من الارتباط عاطفيا على أراضيها

تعرف على الحركة المرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم.. فيديو

تعرف على توقعات الأرصاد لسقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة .. فيديو

شينخوا: مصر شهدت استقرارا سياسيا وتحسنا أمنيا واقتصاديا في 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

شاهد .. أنغام تتألق باللون الأسود في حفل الكريسماس

انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري.. صور

فيديو

بث مباشر.. مؤتمر صحفى لوزير الخارجية الروسي ونظيره الأردنى
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الجمعة 28-12-2018 .. فيديو
الوطنية للإعلام: 14 ألف خضعوا لفحص الأمراض غير السارية بالهيئة.. فيديو
تعرف على الحركة المرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم.. فيديو
شاهد.. انطلاق مارثون زايد الخيري بالإسماعيلية بحضور وزير الشباب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟