مميش يصطحب ضيوف ماراثون زايد الخيري في جولة بحرية بقناة السويس

رافق الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات بالقاهرة والفريق محمد بن هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، ولفيف من الشخصيات العامة، ووفد من شباب المشاركين في فعاليات مارارثون زايد الخيري، في جولة بحرية بالمجري الملاحي لقناة السويس، عقب انتهاء الفعاليات وإعلان الفائزين وتسليم الجوائز.



من جانبه أعلن سامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، أن عدد الفائزين بماراثون زايد الخيري الذي انطلق باكر اليوم الجمعة، بلغ 400 فائز.



وأشار عبد الحليم إلى تكريم العشر الأوائل الفائزين بالماراثون من قبل وزير الرياضة والمحافظ، على أن يستكمل تسليم الجوائز لـ390 فائزا بإحدى الصالات المخصصة لذلك.