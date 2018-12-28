أردوغان: لن يبقى لدينا ما نفعله عند مغادرة وحدات حماية الشعب لمنبج

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن أنقرة لن يبقى لديها ما تفعله في منبج فور مغادرة "المنظمات الإرهابية" المنطقة.



وهددت تركيا بشن هجوم على منبج لطرد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها جماعة إرهابية.



وفي وقت سابق اليوم الجمعة قال الجيش السوري إنه دخل منبج لأول مرة منذ أعوام بعدما حثت الوحدات دمشق على حماية المدينة من التهديدات التركية.



وقالت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة إن وحدات حماية الشعب الكردية السورية ليس لها الحق في دعوة أطراف أخرى لدخول منبج السورية.



وطالبت الوزارة كل الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تزعزع استقرار المنطقة.



وجاءت التصريحات بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش السوري دخول منبج ورفع العلم السوري على المدينة بعد أن دعت وحدات حماية الشعب الكردية حكومة الرئيس بشار الأسد لحماية المدينة من الهجمات التركية.