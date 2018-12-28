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حوادث

ضبط عاطل متهم بالنصب لإيهامه المواطنين بقدرته على حفظ القضايا بالأزبكية

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:23 م
ضبط - ارشيفيه
ضبط - ارشيفيه
محمد صبرى
تمكن ضباط مديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل لقيامه بالنصب على المواطنين بإدعاء كونه موظف بإحدى الجهات القضائية وإيهامهم بأنهم مطلوب ضبطهم على ذمة قضايا وقدرته على حفظها مقابل حصوله على مبالغ مالية وبحوزته طبنجة صوت بالأزبكية.

وكانت قوة أمنية بدائرة قسم شرطة الأزبكية قد تمكنت من ضبط "عاطل" ، حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته طبنجة صوت و ٢ كارنيه منسوب صدورهم لبعض الجهات القضائية "مزورين" و ٣ كروت شخصية مدون عليهم "بيانات غير حقيقية" و أمر ضبط وتفتيش منسوب صدوره لإحدى المحاكم "خالى من البيانات" و مبلغ مالى، و٢ هاتف محمول.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد النصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، عقب إيهامهم بأنه موظف بإحدى الجهات القضائية، وأنهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة إحدى القضايا وقدرته على حفظ القضية تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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